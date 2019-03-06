Соцопрос о 8 марта показал различия психологии женщин и мужчин

В преддверии праздника 8 марта, Международного женского дня, социологи провели любопытное исследование. Специалисты решили выяснить, различается ли отношение к праздникам у женщин и мужчин.
Отмечается, что в исследовании приняли участие несколько тысяч пользователей сети Интернет из России.
Так, выяснилось, что треть россиян — 36 % — планирует купить подарки к 8 марту за несколько дней до праздника. Чуть меньше — 17 % — намерены купить подарок и вовсе в последний момент. Примечательно, что, согласно опросу, треть российских женщин — 34 % — задумываются о подарках на 23 февраля как минимум за неделю до праздника.
Любопытно, что мужчины тратят на подарки к 8 марту в несколько раз больше, нежели женщины. Так, если представительницы слабого пола готовы потратить на подарки к 23 февраля 1-2 тысячи рублей, то мужчины собираются раскошелиться на 3-5 тысяч рублей.
Примерно каждый девятый мужчина, делятся результатами исследования социологи, намерен потратить на подарок к Международному женскому дню больше 10 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Латвии предложили отменить праздник 8 марта. Это "унизительное наследие оккупационного режима", заявила доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристина Яриновска.
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