На Кавказе пьют вина все меньше, в Питере - все больше

Аналитики из Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя подсчитали количество потребляемого в регионах России вина и выяснили, что меньше всего вино пьют на Кавказе, а больше всего - на Северо-Западе страны. Об этом сообщает телеканал RT.

По подсчетам специалистов, на январь 2019 года больше всего вина выпили жители Ненецкого автономного округа (0,65 литра на человека) и Санкт-Петербурга (0,5 литра). За этими регионами следует Московская область, Республика Карелия и Мурманская область - 0,4 литра алкоголя на душу населения. Меньше всего вина выпивают в республиках Северного Кавказа - меньше 20 грамм на одного человека.

Средний показатель потребления напитка за первый месяц текущего года составил около 0,2 литра вина. За этот период в стране было продано более 3,6 миллионов декалитров вина.

Ранее "Правда.Ру" писала о желании Министерства финансов Российской Федерации получить права на установку минимальных розничных цен на все виды алкогольной продукции для реализации предложения Минздрава по ограничению доступности алкоголя для граждан страны. В ведомстве отметили, что не планируют повышать установленные цены на алкоголь. На данный момент минимальные цены устанавливаются только на водку, коньяк, шампанское и бренди.

Читайте также: Алкоголь: 200 граммов - минус год

Алкоголь убивает юмор и сочувствие