Минфин захотел устанавливать минимальные цены на весь алкоголь

Министерство финансов Российской Федерации рассматривает возможность получения права на установку минимальных розничных цен на все виды алкогольной продукции, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра финансов Илья Трунин.
Он отметил, что данная инициатива вызвана недавними предложениями Министерства здравоохранения по ограничению доступности алкоголя для россиян. А также необходимостью стабилизировать рынок, для чего ведомство решило некоторое время не повышать акцизы на алкогольную продукцию.
"Совместно с Минздравом мы анализируем и, может быть, придем к необходимости, что не только по крупному алкоголю, но и по другим видам потребуется устанавливать минимальные розничные цены", - заметил Трунин.
Заместитель министра уточнил, что Минфин не планирует менять уже установленные цены: "Мы хотим иметь только право на это".
На данный момент минимальные цены устанавливаются только на водку, коньяк, шампанское и бренди.
Ранее, "Правда.Ру" писала о словах министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, назвавшей злоупотребление спиртными напитками - главной причиной ранней смертности мужчин в России. Министр отметила, что более 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Причем высокая смертность от алкоголя является результатом не только острых отравлений, но и последствием его длительного употребления.
Читайте также: В России увеличилась смертность от болезней органов пищеварения
Делегацию Европарламента завернули домой в аэропорту Каракаса
Две женщины забрали ребенка у задолжавшей им знакомой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Польские СМИ задаются вопросом, а выгодно ли Польше быть союзником США? И приходят к неутешительным выводам: "Добродетель потеряли, ни рубля не приобрели".
Депутат Верховной рады и кандидат на пост президента Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может нарастить добычу природного газа и снабжать им Европу.
Депутаты Государственной Думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".