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Источник Правда.Ру

Минфин захотел устанавливать минимальные цены на весь алкоголь

Политика » Власть » Правительство

Министерство финансов Российской Федерации рассматривает возможность получения права на установку минимальных розничных цен на все виды алкогольной продукции, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра финансов Илья Трунин. 

Минфин захотел устанавливать минимальные цены на весь алкоголь. 399114.jpeg

Он отметил, что данная инициатива вызвана недавними предложениями Министерства здравоохранения по ограничению доступности алкоголя для россиян. А также необходимостью стабилизировать рынок, для чего ведомство решило некоторое время не повышать акцизы на алкогольную продукцию. 

"Совместно с Минздравом мы анализируем и, может быть, придем к необходимости, что не только по крупному алкоголю, но и по другим видам потребуется устанавливать минимальные розничные цены", - заметил Трунин.

Заместитель министра уточнил, что Минфин не планирует менять уже установленные цены: "Мы хотим иметь только право на это". 

На данный момент минимальные цены устанавливаются только на водку, коньяк, шампанское и бренди. 

Ранее, "Правда.Ру" писала о словах министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, назвавшей злоупотребление спиртными напитками - главной причиной ранней смертности мужчин в России. Министр отметила, что более 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Причем высокая смертность от алкоголя является результатом не только острых отравлений, но и последствием его длительного употребления. 

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