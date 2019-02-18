Минфин захотел устанавливать минимальные цены на весь алкоголь

Министерство финансов Российской Федерации рассматривает возможность получения права на установку минимальных розничных цен на все виды алкогольной продукции, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра финансов Илья Трунин.

Он отметил, что данная инициатива вызвана недавними предложениями Министерства здравоохранения по ограничению доступности алкоголя для россиян. А также необходимостью стабилизировать рынок, для чего ведомство решило некоторое время не повышать акцизы на алкогольную продукцию.

"Совместно с Минздравом мы анализируем и, может быть, придем к необходимости, что не только по крупному алкоголю, но и по другим видам потребуется устанавливать минимальные розничные цены", - заметил Трунин.

Заместитель министра уточнил, что Минфин не планирует менять уже установленные цены: "Мы хотим иметь только право на это".

На данный момент минимальные цены устанавливаются только на водку, коньяк, шампанское и бренди.

Ранее, "Правда.Ру" писала о словах министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, назвавшей злоупотребление спиртными напитками - главной причиной ранней смертности мужчин в России. Министр отметила, что более 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Причем высокая смертность от алкоголя является результатом не только острых отравлений, но и последствием его длительного употребления.

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