Минздрав назвал алкоголь главной причиной смерти мужчин

Злоупотребление спиртными напитками является главной причиной ранней смертности мужчин в России, сообщила в эфире радиостанции "Вести FM" министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Министр отметила, что более 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Причем высокая смертность от алкоголя является результатом не только острых отравлений, но и последствием его длительного употребления: циррозы, язвенная болезнь желудка, панкреонекроз, а также ранняя гипертоническая болезнь.
Напомним, что на данный момент продолжительность жизни российских мужчин остается одной из самых низких в Европе - средний возраст мужского населения не достигает 70 лет. По словам медиков, это связано с несколькими базовыми факторами риска, среди которых особо выделяют высокое потребление табака, алкоголя, низкую физическую активность и нездоровое питание.
Портал "МедикФорум" со ссылкой на статью научного журнала Lancet указывает, что Россия занимает пятое место в мире по показателю ранней мужской смертности. Подчеркивается, что в стране наблюдается большой разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Эксперты считают это результатом алкоголизации мужчин.
Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что согласно статистике Минздрава, алкоголиков в России с 2005 года стало вдвоем меньше.
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