Родители устроили самосуд агрессивному сыну-школьнику

Инцидент произошел в школе №2 города Большой Камень. Ранее пятиклассник издевался над своими одноклассниками. Последней каплей стала госпитализация девочки, которую пятиклассник ударил в живот. Медики посчитали, что у девочки могла разорваться селезенка.

После этого, обозленные родители девочки пришли в школу и совершили самосуд над пятиклассником. Его окунули головой в унитаз и нанесли телесные повреждения. В прокуратуре сообщили, что выясняют детали случившегося. Администрация города также рассказала, что на место происшествия выехала начальник городского отдела образования.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавнем скандале в одной из якутских школ, куда отказались принимать русскоговорящих детей. По мнению директора школы, русскоязычным детям не место среди этнических якутов. Также "Правда.Ру" сообщала о том, что более половины российских школьников подвергаются травле.

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