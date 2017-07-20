Особенность переписи-2021: ощущаешь себя эльфом - так и укажи

Россияне, которые идентифицируют себя и своих детей с необычной или выдуманной национальностью или языком, смогут честно заявить об этом, указав эти данные в анкетах в ходе Всероссийской переписи населения.

Об этом сообщил Павел Смелов, замруководителя Федеральной службы государственной статистики.

По его словам, назвать себя можно, например, каким-нибудь сказочным персонажем:

"Основополагающий принцип проведения переписи — самоопределение", — уточнил Смелов.

Первый зампред думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов подтвердил, что согласно 26 статье Конституции "никто не может принудить гражданина определять свою национальность — как он назовет себя, так и должно записываться в анкетах".

Как будет проходить перепись

Согласно законодательству, Всероссийская перепись населения проходит не реже, чем один раз в десять лет. Очередная перепись должна была состояться с 1 по 31 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на апрель 2021 года.

"К этому времени, надеемся, уже не будет острых фаз, появится вакцина, и мы приступим к спокойной работе", — сказал Павел Смелов на онлайн-конференции МИА "Россия сегодня".

Старт основному этапу переписи будет дан 1 апреля. С этого дня и до 22 апреля каждый житель страны из любой точки мира сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале "Госуслуги", выбрав раздел "Пройти перепись населения". При этом электронную анкету с одной учетной записи можно заполнить не только на себя, но и на членов семьи.

С 1 по 26 апреля работать на территории страны будут сами переписчики — они дойдут до каждого дома и квартиры с просьбой заполнить анкету. Помимо этого, добавил он, переписчики смогут организовывать мобильные переписные участки и приходить не только в дома, но и, например, на предприятия, где сотрудники в силу загруженности не смогут найти время ни на регистрацию в "Госуслугах", ни на встречу с работником Росстата в квартире.

Кое-кого "перепишут" в октябре

Для некоторых регионов перепись начнется все-таки с 1 октября. По словам замглавы Росстата, это относится к отдаленным районам страны, до которых "в апреле доехать не получится". Путешествовать по ним сотрудники Росстата будут вплоть до 30 июня 2021 года.

Напомним, что перепись 2020 года была запланирована правительством страны, еще в 2017 году. Вот, что тогда рассказывала "Правда.Ру"

Зачем нужна перепись населения-2020 — Алексей ЗУБЕЦ

Кабинет министров утвердил проведение всероссийской переписи населения на октябрь 2020 года.

Соответствующее поручение главы российского правительства Дмитрия Медведева Министерству экономического развития было опубликовано накануне на сайте кабмина.

Ведомству поручено организовать проведение тестовой переписи населения в 2018 году и обеспечение методологии, а также подготовку соответствующих проектов и предложений для подсчета граждан.

На вопросы о том, какая практическая польза для экономического и социального развития страны от переписи населения, что удалось сделать в этих направлениях по итогам предыдущей переписи и как планируется усовершенствовать в техническом плане процесс предстоящего мероприятия, в эксклюзивном интервью для читателей "Правды.Ру" ответил Алексей Зубец, руководитель департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ.

— Для чего стране необходим автопортрет ее населения? Какая от переписи прикладная польза для экономического и социального развития страны?

— Польза большая, поэтому перепись — совсем недешевое мероприятие, проводится регулярно. Плюс к этому есть еще внутренние, межинтервальные переписи, которые касаются отдельных регионов и отдельных вопросов. Но такая простая и очевидная вещь — это планирование, например, расходов, связанных с пенсионным обеспечением населения. То есть правительство должно понимать, сколько денег потребуется на социальные нужды вообще, и в частности — на те расходы, которые требуются на обеспечение пожилых людей. Это первое.

Вторая история — это миграция населения, положение дел в регионах, развитие регионов, что происходит внутри каждого из субъектов. Опять же, в сфере социально-экономического планирования и планирования бюджетных расходов, приходов и всего остального. Это прикладная цель для ежедневной деятельности правительства. Вторая цель — более стратегическая, которая связана с тем, что мы должны понимать структуру населения, структуру домохозяйств, как выглядит население, семья, чем она зарабатывает себе на хлеб и т. д. То есть социальный статус и уровень дохода, уровень благополучия людей и источники их дохода.

Без этой истории планировать развитие экономики крайне затруднительно. Плюс образование и тому подобное. То есть масса вопросов, связанных с вещами, которые нужны для планирования развития страны.

— Оправдали ли себя предыдущие переписи населения как инструмент экономического и социального прогнозирования?

— Перепись — это скорее подсрез, это "зеркало заднего вида". То, что они себя оправдали, это совершенно точно, потому что предыдущая перепись 2010 года дала массу интересной и полезной информации о том, как в реальности выглядит наша страна. К сожалению, многие вопросы по социально-политическим причинам не были включены. Например, не было подробного анализа источников доходов населения, потому что, во-первых, была боязнь, что люди просто не скажут, соврут, и во-вторых, залезать в частную жизнь как-то не очень хотелось. Поэтому у нас нет этой подробной информации об источниках доходов.

У нас недостатком переписи является то, что там мало информации относительно уровня благополучия людей. Но в целом, конечно, она себя оправдала, и не зря во всех развитых странах перепись проводится регулярно. Например, на Украине переписи давно не было, и украинское правительство на сегодняшний день вообще не знает, сколько людей живет там. Они не знают, какое население страны. Официальная цифра — 45 миллионов человек, а специалисты говорят о 35 миллионах человек. 10 миллионов плюс-минус — это результат того, что они давно не проводили перепись населения. Говорят, что среди прочего это связано с тем, что просто разницу в социальных пособиях, которые начисляют и получают, там просто воруют. Плюс к этому есть политические проблемы. Многие люди уже давно уехали из страны, а на Украине только числятся, и их родственники получают за них социальные пособия. А по факту эти люди живут давно где-то в Европе или в России. Чтобы такого не было, нужно проводить перепись.

— Есть страны, где участие в переписи обязательно. Людям, уклоняющимся от нее, грозит штраф. Надо ли в России вводить подобные меры? Ведь по итогам предыдущей переписи жителями России оказались эльфы, гномы и так далее. А им, как известно, школы и продовольствие не нужно.

— Да, но толкинисты на экономику не повлияли, потому что их было всего 10-20 тысяч. Да, есть страны, где участие обязательное, и за неучастие в переписи и федеральных выборах политических населению грозит штраф; но во многих странах такого нет. Россия пошла по второму пути — и, наверное, это правильный путь. Потому что если мы будем заставлять людей отвечать на вопросы переписи из-под палки, то охват вырастет, но и погрешность вместе с ним также повысится.