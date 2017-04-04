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Источник Правда.Ру

Саратовским школьникам показали порно во время дистанционного урока

Общество

Дистанционное обучение в Саратовской области дало очередной "сбой": урок в 9-ых классах школы № 95, проводившийся на платформе Zoom, вдруг прервался на демонстрацию порнофильма.

Об инциденте, со ссылкой на мать одного из ребят, рассказывает ИА "Версия-Саратов".

Из-за эпидемии коронавируса школьников перевели на дистанционное обучение, при этом уроки срывались несколько раз трансляцией порнографического видео.

В Саратове школьникам во время уроков транслировали порно

кадр «урока» в средней школе №95 Саратова (скрин "Версия - Саратов")

"Во время урока русского языка кто-то запустил трансляцию с порно. Урок был сорван, однако "шутнику" оказалось этого мало: он продолжал включать порнофильмы во время занятий, попеременно срывая то русский, то математику, то литературу", — цитирует ИА слова родительницы.

Как отмечает издание, судя по предоставленным скриншотам с уроков, виновник - один из учеников. Это он запускал во время занятий демонстрацию своего экрана, на котором воспроизводился соответствующий контент.

Инцидентом, получившим широкую огласку, заинтересовались правоохранители. 

"В школе проведено служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из участников урока или всему виной компьютерный вирус. Установить это силами сотрудников учебного заведения не удалось, и заявление о происходящем было передано в правоохранительные органы", — сказали в саратовском УМВД.

К слову, кем бы ни оказался любитель "взрослого" контента, его идея не оригинальна.

Еще в 2017 году,как рассказывала тогда "Правда.Ру"

Миллионам школьников "ВКонтакте" принудительно показали порно

На главной странице видеозаписей "ВКонтакте" в течение 20 минут транслировался порнофильм. Порно показывалось в разделе прямых трансляций с 12:50 до 13:10 по московскому времени, сообщает Rusbase.

Затем ролик исчез, а его место заняло видео, посвящённое акции памяти у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. Как рассказал пресс-секретарь соцсети Евгений Красников, прямые эфиры выводятся в раздел автоматически, однако в нём работают возрастные фильтры и модерация, куда могут попасть как популярные, так и обычные ролики. "Мы предприняли меры, чтобы подобные трансляции на витрину больше не попадали. В том числе, усовершенствовали фильтры, — прокомментировал ситуацию Красников.

Отмечается, что транслирующего пользователя сразу нашли, но его личность пока не раскрывается. Но при этом трансляции порно во "ВКонтакте" происходят второй день подряд и быстро удаляются администраторами соцсети.

"ВКонтакте" запустила раздел с прямыми трансляциями в январе 2017 года для верифицированных страниц соцсети. Также прямые эфиры могут вести пользователи, которые либо имеют более 10 тысяч подписчиков, либо записывались на бета-тест раздела.

В июне 2016 года "ВКонтакте" начала тестировать приложение для трансляций VK Live, с помощью которого можно вести прямые эфиры с личной страницы или с управляемого сообщества.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Сеть попало развратное видео Юлии Ефременковой. Экс-жена звезды фильма "Легенда №17" Тимура Ефременкова — добивается собственной популярности любыми способами.

По мнению многих, откровенность Юли не знает предела и явно "зашкаливает". Конечно, самые преданные фанаты очень рады появлению "клипа"с участием Ефременковой. Для них она, безусловно, "звезда" с большой буквы.

Темы саратов порнофильм дистанционный урок
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