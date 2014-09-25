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Источник Правда.Ру

Россиянку, сбежавшую из карантина, могут изолировать на всю жизнь

Общество

Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина ранее покинула без разрешения Боткинскую больницу, где находилась на карантине. Петроградский суд вынес решение о возвращении женщины в больницу для дальнейшего обследования. 

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"Прокурор потребовал моей изоляции, дополнительно минимум две недели, и получения двух отрицательных анализов. При этом представители Роспотребнадзора сказали о том, что они не знают и не могут сказать, в какой срок получаются эти анализы. Они заявили, что 6 февраля у меня взяты анализы на коронавирус и до сих пор не получены результаты. На основании этого я делаю вывод, что при формулировке "два отрицательных результата" я могу быть пожизненно изолирована", - сообщила Ильина.
"Они упирают на то, что я должна быть изолирована из-за того, что представляю опасность для окружающих. Как вы видите, никто, в том числе представители Роспотребнадзора, в масках даже не сидят. Никакой индивидуальной защиты нет. Если вы обратили внимание, представители Роспотребнадзора сидели рядом со мной. Каких-то страхов я не наблюдала", - добавила обвиняемая.

В 2015 году "Правда.Ру" рассказала о том, что девочку, сбежавшую от войны на Украине, избили в Латвии

Девочку из семьи украинских беженцев в Латвии избили по дороге из школы.  В минувшую среду в Елгаве на украинскую школьницу, которая учится в шестом классе, напали старшеклассницы. По словам отца потерпевшей, это были ученицы 8-9 классов из школы в другой части города, передает LifeNews.

Ребенка схватили за волосы и повалили на землю. Медики констатировали у девочки сотрясение мозга. У нее также выбиты зубы. Предположительно, причиной такого агрессивного отношения к девочке со стороны старшеклассниц стал именно ее статус беженки.

Семья, покинувшая Украину из-за военных действий, приехала в Латвию этим летом. Полиция ведет расследование данного инцидента.

Pravda.Ru сообщала ранее, что парламентарий и экс-президент Латвии Валдис Затлерс заявил о поражении в информационной войне с Россией и призывав в связи с этим усилить полицию. 

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Читайте новости Pravda.Ru на 24 сентября 2014 года

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