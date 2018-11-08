МГУ учит инфовойнам на примере Петрова и Боширова

В МГУ недавно прошла лекция на тему того, как нужно участвовать в информационных войнах. Преподаватели и студенты в рамках дела Скрипалей разобрали типичные ошибки российской стороны.

Выяснилось, что россияне допустили ряд ошибок в кампании. Как сообщает RTVI, их разбирали во время межфакультетского курса "Информационные войны и операции по вмешательству во внутренние дела России".

Преподаватели объяснили, что действия западных спецслужб включали два этапа. Сюда были включены "игра с пошаговым повышением ставок" и "загонная охота". Первый этап предполагает постепенное вбрасывание информации с все больше и больше искажаемой информацией. Так адресаты ее легче воспринимают, считают авторы курса.

Постепенно невнятная история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ в восприятии обывателей стала химической атакой боевым отравляющим веществом со стороны недружественного государства.

Вторая часть мероприятия под названием "Загонная охота" вынудила Россию оправдываться за то, что предъявлял ей Скотланд-Ярд.

По их мнению, главная ошибка России в этой связи выглядела так: не нужно было предъявлять общественности Петрова и Боширова, которые сами рассказывали о себе, считают эксперты.

Также в России не распознали цели, с которыми британские спецслужбы подделали передвижения Петрова и Боширова. В свою очередь, аналитики представили промежуточный отчёт о расследовании приняли за окончательны и повели себя соответственно.

По словам экс-сотрудника ФСБ и преподавателя факультета политологии МГУ Андрея Манойло, студенты этого курса могут сами проследить "технологическую цепочку" акации и имеют возможность применить её на практике.

Дальше учащиеся МГУ смогут проанализировать итоги промежуточных выборов в Конгресс.

По данным заместителя декана факультета политологии МГИМО Татьяны Алексеевой, в учебном заведении есть аналогичный курс, но во многом он определяется личной трактовкой событий составителя и не может претендовать на объективность.