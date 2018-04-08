Ушла из жизни 47-летняя актриса Анжелика Волчкова

Ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России 47-летняя Анжелика Волчкова ушла из жизни в ночь на воскресенье, 8 апреля. Об этом сообщается на сайте театра.

"В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова — ведущая актриса театра "Школа современной пьесы", заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна. Она была добра, полна любви и света. Анжелика… Ты носила ангельское имя и была настоящим ангелом", — говорится в сообщении.

Последней постановкой, в которой участвовала Волчкова, стал спектакль "Шинель/Пальто", поэтому его показ, который пройдет 11 апреля в театре, будет посвящен ее памяти.

Анжелика Волчкова — заслуженная артистка России. Родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию и ВГИК имени Герасимова, мастерская Хуциева и Райхельгауза. С 1995 года была актрисой столичного театра "Школа современной пьесы".

В 2004 году ее удостоили звания "Заслуженная артистка России". Широкому кругу российских зрителей Волчкова известна по сериалам "Возвращение Мухтара", "Лондонград" и "Громовы. Дом надежды".

Прощание с Анжеликой Волчковой состоится 10 апреля в театре "Школа современной пьесы" по адресу: Пресненский вал, 27-29, в 15:00. По просьбе родных, актрису похоронят на родине, в Пензе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спектакль "Шинель/Пальто" — самая необычная театральная версия таинственной повести Гоголя "Шинель".

Автор постановки Иосиф Райхельгауз назвал свой музыкальный спектакль, полный импровизаций, сюрпризов, песен, танцев, в том числе и на льду (!), "Шинель/Пальто". Тем самым приближая его сюжет к реалиям сегодняшнего дня. Таков театральный эксперимент: в главной роли — умерший актер.