За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав

В правительстве Российской Федерации так и не отказались от своей идеи наказывать родителей тех несовершеннолетних, что участвуют в несанкционированных митингах и демонстрациях. Так, с интересным предложением выступил депутат "Единой России" Сергей Вострецов.

Так, считает Сергей Вострецов, необходимо штрафовать тех родителей, чьи дети выходят на несанкционированные акции протеста. Штрафа в размере 3-5 тысяч рублей, по мнению российского депутата, для первого раза будет достаточно. Если же инцидент повторится, считает Вострецов, то это повод для более глубокого и серьезного разбирательства.

В таком случае стоит серьезно увеличить штраф, заявил депутат "Единой России". Но этого Вострецову кажется мало — он считает, что при повторном нарушении можно даже обратить внимание органов опеки на семью и, быть может, и вовсе поднять вопрос о лишении родительских прав законных представителей юного любителя несанкционированных митингов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ряд депутатов правительства Российской Федерации выдвинул предложение штрафовать тех организаторов акций, чьи митинги и демонстрации по какой-либо причине не состоялись. Ведь власть тратит большие деньги на помощь в организации акций, заявили члены правительства.

Фото: twitter. com/@svpressa

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