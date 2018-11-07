Коллекторы предлагают отдать им долги по ЖКХ

Ставки по оплате услуг ЖКХ растут, и некоторым россиянам становится все сложнее и сложнее расплачиваться по квитанциям. Но это, судя по всему, еще не все их беды.

Так, целый ряд российских средств массовой информации пишет о том, что коммунальщики всерьез задумались о том, чтобы начать сотрудничать с коллекторскими агентствами. Коллекторами у нас в стране, конечно же, никого не удивишь, но то, что в скором времени они, возможно, начнут сотрудничать с ЖКХ, все же кое-что новенькое.

О своей готовности сотрудничать с коллекторами уже сообщили в "Росводоканале" и "Мосэнерго". Представители компании заявили, что пока "отдают" коллекторским агентствам не более 5 процентов задолженностей россиян. Однако, считает руководство компаний, сегодняшний день диктует необходимость сотрудничать с коллекторами плотнее и в больших объемах.

Согласно общедоступным данным, общая сумма задолженностей россиян перед компаниями, оказывающими коммунальные услуга, на сентябрь текущего года составила целых 535 миллиардов рублей.

Недавно в Казани коллекторы обещали "засунуть паяльник в одном место" 92-летнему ветерану, который отказывался платить по штрафам, которых у него и не было. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на этот раз справедливость восторжествовала, и преступники сядут в тюрьму.

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