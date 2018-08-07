Сайты с призывами к восстанию и терактам заблокируют без суда

Позволить блокировать сайты в досудебном порядке, если они содержат "обоснование и оправдание осуществления экстремистской и (или) террористической деятельности". Такие поправки предложены Минкомсвязи в закон "Об информации".

Предлагается добавить этот "пункт" в статью 15.3. Ею уже разрешено без позволения суда налагать блок на ресурсы, где есть призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в несогласованных мероприятиях.

Авторы отметили, что сейчас закону не хватает оперативности. Кроме того, в законе "О средствах массовой информации" уже проговорено запрещение на оправдание терроризма. Штраф за такое деяние колеблется от 100 000 до миллиона рублей. Оправдывать же терроризм — значит попасть под 205.2 статью УК РФ, определив свое будущее на 5-7 лет, если площадкой для высказывания позиции был выбран интернет ресурс.

Однако пока нет информации, что создатели поправки понимают под "оправданием экстремизма".

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