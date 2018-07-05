ИноСМИ: президентом России должен был стать Лукашенко

Белоруссия на этой неделе отпраздновала День независимости - день освобождения Минска от немцев в 1944 году.

При этом буквально за пару недель до праздника белорусский президент неожиданно заявил, что его страна может потерять суверенитет. По его словам, необходимо выполнять экономические задачи, так как «мы - на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся - значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну как на Украине».

Разумеется, Лукашенко имел в виду Россию. Что характерно, 20 лет назад сам батька едва сам не присоединил свою страну к России, пытаясь обосноваться в Кремле, пишет украинское издание Деловая столица.

В 1994 году Александр Лукашенко всерьез нацелился на российский престол. На выборах в Белоруссии он победил на волне желания людей «вернуться в СССР» и теперь был готов разыграть тот же сценарий уже в России.

И у него были все шансы - он выгодно смотрелся на фоне стареющего и нетрезвого Ельцина и имел в Москве было сильное идеологическое и политическое лобби. Идеологическое представляли собой российские писатели-»почвенники», с которыми он в то время много общался.

Тогда с ним были Станислав Куняев и Александр Проханов, которые внушали «батьке», что именно ему предстоит стать новым «собирателем русских земель» и повернуть вспять «геополитическую катастрофу» (распад СССР). К концу 90-х в Москве оформился практически «заговор» с целью поставить Лукашенко во главе России с Белоруссией «в комплекте».

Отметим, что в марте 1997 года в Минске подготовили очень своеобразный проект договора о российско-белорусском союзе. Предполагалось, что 2 апреля два президента - Борис Ельцин и Александр Лукашенко - подпишут новый союзный договор. Цель - создание в перспективе единого федеративного государства. С единой таможней, валютой, гражданством, с пограничным и военным союзом. При этом суверенитет России сводился на ноль, уступая полномочия совершенно другим органам Союза.

Текст был вовремя изменен в пользу защиты интересов России. В итоге договор о создании Союза России и Белоруссии все-таки был подписан - но совсем не в том виде, в котором его хотели видеть в Минске. Позже был подписан и договор о создании Союзного государства, но реально он был лишь декларацией о намерениях. На этом попытки лукашенко утвердиться в Кремле завершились.