СМИ подозревают Собчак в измене Виторгану

Вокруг известной светской львицы Ксении Собчак идет бурное сетевое обсуждение. Телеведущую подозревают в неверности мужу Максиму Виторгану с режиссером театра Константином Богомоловым.

Поклонники девушки утверждают, что видели Ксению в объятьях мужчины, но не законного супруга телеведущей. В таинственном спутнике внимательные фанаты сразу узнали Богомолова, который развелся с актрисой Дарьей Мороз еще летом.

Подтверждением измены Собчак поклонники посчитали ее неприкрытую симпатию по отношению к режиссеру в социальных сетях. Девушка оставила двусмысленный, по мнению фанатов, комментарий под фотографией Константина. "Зато ты есть! А значит все еще будет!)" — написала Ксения. Ответ Богомолова был также многозначителен и понятен лишь самой Собчак. Через несколько дней к таинственной переписке в комментариях присоединился и супруг Ксении, отметив, что их высказывания очень милы.

Собчак и Виторган являются одной из самых образцовых пар русского шоу-бизнеса. Супруги всегда тепло отзываются друг о друге и поддерживают в любых начинаниях. Максим Виторган не раз подчеркивал, что не видит в жене скандальную телеведущую и бывшего кандидата на пост президента. Для него Собчак — ласковая жена и чудесная мама для их общего сына.

Источник фото: социальные сети

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