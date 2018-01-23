Худоба не в моде: моделей заставят набрать вес

Излишне худые модели больше не котируются у рекламных компаний. Худоба теперь не считается эталоном красоты.

Поэтому интернет-магазин модной одежды Asos предложил своим фотомоделям набрать вес, сообщает The Sun. Поводом стала критика в адрес Виктории Бэкхем, которая использовала в рекламной съемке костлявую модель. Худоба 29-летней девушки вызвала настороженность у рекламщиков, которые пришли к выводу, что впредь надо проявлять осторожность.

Эту инициативу поддержала plus-size модель и основательница движения в поддержку боди-позитивности Self Love Brings Beauty Фелисити Хейуорд. "На планете нет двух совершенно одинаковых людей. Мы все разные и по-своему прекрасные, и брендам самое время понять это", — заявила модель.

По данным издания, не все модели Asos обрадовались предложению потолстеть. "У меня нормальный восьмой размер (европейский размер 36), и я расстроена тем, что у них это вызывает вопросы. Они вынуждены быть политически корректны после истории с Бекхэм, но я довольна своим телом", — заявила одна из моделей.

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