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Хлои Кардашьян на грани слёз: дочь пошла в первый класс

Первоклассница Тру: Хлои Кардашьян поделилась переживаниями
Шоу-бизнес

Хлои Кардашьян переживает непростой момент в жизни своей дочери — Тру пошла в первый класс. "Я не в порядке, но я соберусь", — призналась она, делясь своими эмоциями в социальных сетях.

Первоклассница Тру: Хлои Кардашьян поделилась переживаниями
Фото: Vimeo: Kardashian Kollection at Sears by hotrock pictures, CC BY 3.0

Хлои, как и многие родители, испытывает смешанные чувства гордости и грусти, видя, как быстро растут её дети. В этом году звезда шоу "Семейство Кардашьян" провожает свою шестилетнюю дочь в школу, и это стало для неё настоящим испытанием.

Она опубликовала трогательную фотографию, на которой Тру позирует на фоне фотозоны, посвященной первому школьному дню. Для этого случая Хлои выбрала комфортный чёрный наряд — толстовку и леггинсы, а Тру была одета в белую рубашку-поло и синюю клетчатую юбку. Волосы девочки были аккуратно собраны в два милых пучка.

"Я не могу нарадоваться на тебя, мой ангел", — написала Кардашьян в эмоциональном посте.

Напомним, что недавно Хлои подверглась критике за то, что позволила Тру, которой всего шесть лет, участвовать в рекламной кампании. Девочка стала лицом бренда, выпускающего пижамы.

Оба ребенка Кардашьян родились в браке с баскетболистом Тристаном Томпсоном, с которым она рассталась в 2019 году из-за его многочисленных измен.

Уточнения

Хло́и Алекса́ндра Кардашья́н (англ. Khloé Alexandra Kardashian; род. 27 июня 1984 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская телевизионная персона, бизнесвумен и предприниматель. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Её успех привел к созданию спин-оффов, в том числе Kourtney and Khloé Take Miami (2009—2013) и Kourtney and Khloé Take The Hamptons (2014—2015).

Тристан Тревор Джеймс Томпсон (англ. Tristan Trevor James Thompson; род. 13 марта 1991, Брамптон, Онтарио) — канадский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб «Кливленд Кавальерс» из НБА. Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового. Он был выбран на драфте НБА 2011 года под общим четвёртым номером.

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Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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