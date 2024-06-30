Киркоров взорвал соцсети: грандиозное празднование дня рождения сына Мартина

Филипп Киркоров отметил 12-летие сына Мартина с домашним размахом

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Филипп Киркоров устроил грандиозное празднование 12-летия своего сына Мартина, украсив особняк огромным баннером с надписью "Мартин-12". В соцсетях певец поделился видео с праздника, где показал торт, заказанный сестрой Мартина и украшенный свечами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Семья, включая дедушку Бедроса Киркорова, под аккомпанемент духового оркестра в белоснежных костюмах исполнила традиционное поздравление, а Мартин задул свечи.

Затем Киркоров предложил сыну запустить в небо связку синих шаров в честь любимой команды Мартина и песни "Цвет настроения синий". В комментариях к видео российские звезды, такие как Николай Басков, Ани Лорак, Регина Тодоренко, Алсу и Екатерина Стриженова, поздравили мальчика с днем рождения.