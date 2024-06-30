Киркоров взорвал соцсети: грандиозное празднование дня рождения сына Мартина

Филипп Киркоров устроил грандиозное празднование 12-летия своего сына Мартина, украсив особняк огромным баннером с надписью "Мартин-12". В соцсетях певец поделился видео с праздника, где показал торт, заказанный сестрой Мартина и украшенный свечами.
Семья, включая дедушку Бедроса Киркорова, под аккомпанемент духового оркестра в белоснежных костюмах исполнила традиционное поздравление, а Мартин задул свечи.
Затем Киркоров предложил сыну запустить в небо связку синих шаров в честь любимой команды Мартина и песни "Цвет настроения синий". В комментариях к видео российские звезды, такие как Николай Басков, Ани Лорак, Регина Тодоренко, Алсу и Екатерина Стриженова, поздравили мальчика с днем рождения.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.