Киркоров взорвал соцсети: грандиозное празднование дня рождения сына Мартина

Your browser does not support the audio element.

Филипп Киркоров устроил грандиозное празднование 12-летия своего сына Мартина, украсив особняк огромным баннером с надписью "Мартин-12". В соцсетях певец поделился видео с праздника, где показал торт, заказанный сестрой Мартина и украшенный свечами.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by EugeneZelenko is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository