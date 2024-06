Дженнифер Лопес поделилась горячими снимками в красных кожаных ремнях

Дженнифер Лопес опубликовала огненную фотосессию

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и актриса латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес порадовала поклонников смелой фотосессией.

Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Дженнифер Лопес опубликовала в "Инстаграме"* серию горячих снимков. На фото звезда запечатлена в красном обтягивающем наряде из красной кожи. Топ знаменитости состоит из переплетённых ремней. Фигуру Джей Ло подчёркивает красная юбка из блестящей кожи.

Фото были опубликованы в честь 10-летия выхода музыкального альбома певицы A. K. A. (Also Known As, в переводе с английского — "Также известная, как"). Это был восьмой студийный альбом звезды.

Ранее Ксения Собчак рассказала, что приехавшая в Москву Дженнифер Лопес обманула российский бутик.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской