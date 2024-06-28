Дженнифер Лопес поделилась горячими снимками в красных кожаных ремнях

Певица и актриса латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес порадовала поклонников смелой фотосессией.
Дженнифер Лопес опубликовала в "Инстаграме"* серию горячих снимков. На фото звезда запечатлена в красном обтягивающем наряде из красной кожи. Топ знаменитости состоит из переплетённых ремней. Фигуру Джей Ло подчёркивает красная юбка из блестящей кожи.
Фото были опубликованы в честь 10-летия выхода музыкального альбома певицы A. K. A. (Also Known As, в переводе с английского — "Также известная, как"). Это был восьмой студийный альбом звезды.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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