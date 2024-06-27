Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые вызовы экономики: в будущем будут цениться сельхозброкеры
Инженеры превратили мощный судовой двигатель в генератор чистой энергии
Половина россиян не готова к переезду
Эксперт рассказал, какие моторы выдерживают нечастую и нерегулярную замену масла
Эксперты рассказали, как самозанятые могут гарантировать себе пенсию в 2024 году
Три самые красивые породы собак
Турист из Москвы задержан в Сочи за скандирование экстремистских лозунгов
Какую воду выбрать, чтобы накормить ваши растения?
Жир в области живота и проблемы с кожей говорят о злоупотреблении сладким
Обманула российский бутик на несколько пар обуви: Собчак рассказала о визите Дженнифер Лопес в Москву

Ксения Собчак рассказала об обмане Дженнифер Лопес

1:00
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала о случае, когда певица Дженнифер Лопес обманом вынесла шесть пар туфель из московского бутика.

Ксения Собчак рассказала об обмане Дженнифер Лопес
Фото: flickr.com by dvsross is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Увидев фото Лопес на показе Dior в туфлях на 15-сантиметровом каблуке, Собчак вспомнила о скандале с брендом Louboutin, с которым у певицы был контракт в 2009–2014 годах.

Лопес, находясь в Москве в 2012 году, зашла в бутик и выбрала несколько пар обуви, полагая, что может взять их бесплатно по контракту. Однако это не было предусмотрено договором. Владелица бутика Айсель Трудел предложила Лопес обувь в подарок при условии покупки товаров от ее марки. Лопес согласилась и купила множество вещей, но на следующий день ее помощница вернула все покупки, а Лопес уехала с бесплатной обувью от Louboutin.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Хотите избавиться от тли на год? Вам нужно всего 20 капель этого средства!
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Последние материалы
Инженеры превратили мощный судовой двигатель в генератор чистой энергии
Половина россиян не готова к переезду
Ксения Собчак рассказала об обмане Дженнифер Лопес
Эксперт рассказал, какие моторы выдерживают нечастую и нерегулярную замену масла
Эксперты рассказали, как самозанятые могут гарантировать себе пенсию в 2024 году
Три самые красивые породы собак
Турист из Москвы задержан в Сочи за скандирование экстремистских лозунгов
Какую воду выбрать, чтобы накормить ваши растения?
Жир в области живота и проблемы с кожей говорят о злоупотреблении сладким
Эксперт Атаев заявил о формировании врагами России новой волны радикальных исламистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников