Обманула российский бутик на несколько пар обуви: Собчак рассказала о визите Дженнифер Лопес в Москву

Ксения Собчак рассказала об обмане Дженнифер Лопес

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале рассказала о случае, когда певица Дженнифер Лопес обманом вынесла шесть пар туфель из московского бутика.

Фото: flickr.com by dvsross is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Увидев фото Лопес на показе Dior в туфлях на 15-сантиметровом каблуке, Собчак вспомнила о скандале с брендом Louboutin, с которым у певицы был контракт в 2009–2014 годах.

Лопес, находясь в Москве в 2012 году, зашла в бутик и выбрала несколько пар обуви, полагая, что может взять их бесплатно по контракту. Однако это не было предусмотрено договором. Владелица бутика Айсель Трудел предложила Лопес обувь в подарок при условии покупки товаров от ее марки. Лопес согласилась и купила множество вещей, но на следующий день ее помощница вернула все покупки, а Лопес уехала с бесплатной обувью от Louboutin.