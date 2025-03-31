Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Шторка для ванной — привычная деталь, которая у многих ассоциируется с прошлым. Но, по мнению дизайнера Юлии Тычино, ей давно пора на пенсию. Этот "аксессуар" остался где-то в 90-х и уже не вписывается в актуальные интерьерные решения.

Фото: https://www.freepik.com Ванная комната

1. Смотрится устаревшей

Шторка сразу выдает возраст ремонта. Она моментально делает ванную визуально дешевле, даже если у вас стильная плитка и качественная сантехника. Особенно "проваливается" интерьер, если шторка с пёстрым принтом или из тонкой ткани.

2. Делает интерьер дешевле

Даже самая аккуратная и симпатичная тканевая шторка создаёт ощущение временности и экономии. В интерьере ванной комнаты важна каждая деталь — и именно такой элемент может испортить всё впечатление.

3. Не гигиенична

В условиях повышенной влажности тканевая шторка быстро становится рассадником плесени. Постирать и просушить её непросто, и даже антисептические пропитки спасают ненадолго.

Чем заменить

Оптимальное решение — прозрачный пластиковый или стеклянный экран. Он:

защищает пол и стены от брызг,

легко моется,

не мешает визуальному восприятию комнаты,

не занимает лишнего места.

Хочется чего-то особенного? Выбирайте:

матовое или рельефное стекло,

контрастную фурнитуру,

экран с необычной формой.

Такое решение легко вписывается в любой интерьер — от минимализма до неоклассики — и делает ванную не только функциональной, но и стильной.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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