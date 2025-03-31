Шторка в ванной больше не в моде — вот чем её заменить

Шторка для ванной — привычная деталь, которая у многих ассоциируется с прошлым. Но, по мнению дизайнера Юлии Тычино, ей давно пора на пенсию. Этот "аксессуар" остался где-то в 90-х и уже не вписывается в актуальные интерьерные решения.
Шторка сразу выдает возраст ремонта. Она моментально делает ванную визуально дешевле, даже если у вас стильная плитка и качественная сантехника. Особенно "проваливается" интерьер, если шторка с пёстрым принтом или из тонкой ткани.
Даже самая аккуратная и симпатичная тканевая шторка создаёт ощущение временности и экономии. В интерьере ванной комнаты важна каждая деталь — и именно такой элемент может испортить всё впечатление.
В условиях повышенной влажности тканевая шторка быстро становится рассадником плесени. Постирать и просушить её непросто, и даже антисептические пропитки спасают ненадолго.
Оптимальное решение — прозрачный пластиковый или стеклянный экран. Он:
защищает пол и стены от брызг,
легко моется,
не мешает визуальному восприятию комнаты,
не занимает лишнего места.
Хочется чего-то особенного? Выбирайте:
матовое или рельефное стекло,
контрастную фурнитуру,
экран с необычной формой.
Такое решение легко вписывается в любой интерьер — от минимализма до неоклассики — и делает ванную не только функциональной, но и стильной.
Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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