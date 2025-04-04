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Роза, которая оживает ночью: сорта, чьи лепестки темнеют с заходом солнца

2:27
Садоводство

Эти цветы словно сошли со страниц готических романов — завораживающие, бархатистые, почти мистические. Чёрные розы давно пленяют воображение — их называют символами прощания, тайной любви и нового начала. Но действительно ли существует роза, чьи лепестки абсолютно чёрные?

Роза
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роза

Есть ли настоящие чёрные розы

Увы, в природе — нет. Ни один сорт не может полностью синтезировать пигмент, дающий черный цвет. Те, что мы называем "чёрными", на самом деле очень тёмные бордовые, винные или пурпурные. При слабом освещении или в бутоне такие розы действительно кажутся чёрными.

В букеты же "настоящих" чёрных роз чаще всего идут окрашенные сорта — через распыление пигмента, окрашивание воды или даже погружение цветов в красящий раствор.

Как окрасить розу самому

Если хочется чёрной розы в саду, можно попытаться добиться нужного оттенка естественным путём:

  • Выберите тёмно-красный куст.

  • Затените его от прямого солнца.

  • Поливайте смесью воды и чёрного пищевого красителя.

  • Через 3-4 недели бутоны станут заметно темнее.

Что символизируют чёрные розы

  • Власть и прощание (в античных культурах).

  • Любовь, вышедшую за пределы времени (в искусстве).

  • Начало новой главы (в викторианской "языковой" символике).

  • Угрожающие послания — по слухам, так поступала сицилийская мафия.

Сегодня же всё чаще чёрные розы дарят как знак силы, утончённости и эмоциональной глубины.

Самые тёмные сорта роз

  • Black Baccara - насыщенная малиново-чёрная классика из Франции, ароматная и устойчивая.

  • Black Velvet - бархатистые бутоны с глубоким бордовым оттенком, цветёт повторно.

  • Black Jade - миниатюрная роза, чернеющая в жару.

  • Black Magic - бархатные лепестки, золотые тычинки, популярна в флористике.

  • Black Beauty - крупные, почти чёрные цветки, цветёт волнами.

  • Nigrette - винная классика, выгорает на солнце, но поражает насыщенностью.

  • Souvenir du Dr Jamain - ароматная кустовая роза для тенистых уголков.

  • Halfeti Black - редкость из Турции, темнеющая по мере роспуска.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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