Лайма Вайкуле отказалась петь с Левой* Би-2

Солист группы "Би-2" Егор Бортник*, известный как Лева* Би-2, сообщил, что латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась исполнить дуэтом песню "Мой рок-н-ролл" из-за того, что изначально её исполняла Юлия Чичерина.
Лева* Би-2 планировал исполнить эту песню с Вайкуле на её музыкальном фестивале. Несмотря на отказ, он уверен, что дуэт всё же состоится, но название другой совместной песни пока держится в секрете.
Ранее Лева просил Чичерину не исполнять "Мой рок-н-ролл" на концертах, но она отказалась. Также Лева Би-2 оказался в центре внимания после критики в адрес российского правительства, находясь в Израиле. Депутат Госдумы Алексей Говырин выразил недовольство его высказываниями.
* — признан иностранным агентом.
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