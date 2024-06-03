Лайма Вайкуле отказалась петь с Левой* Би-2

Лёва* Би-2 рассказал о причинах отказа Лаймы Вайкуле исполнить дуэт "Мой рок-н-ролл"

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Солист группы "Би-2" Егор Бортник*, известный как Лева* Би-2, сообщил, что латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась исполнить дуэтом песню "Мой рок-н-ролл" из-за того, что изначально её исполняла Юлия Чичерина.

Фото: Di Reactor691 is licensed under CC BY-SA 4.0

Лева* Би-2 планировал исполнить эту песню с Вайкуле на её музыкальном фестивале. Несмотря на отказ, он уверен, что дуэт всё же состоится, но название другой совместной песни пока держится в секрете.

Ранее Лева просил Чичерину не исполнять "Мой рок-н-ролл" на концертах, но она отказалась. Также Лева Би-2 оказался в центре внимания после критики в адрес российского правительства, находясь в Израиле. Депутат Госдумы Алексей Говырин выразил недовольство его высказываниями.

* — признан иностранным агентом.