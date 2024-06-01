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В Белоруссии появился новый BMW X2 по цене от 4,58 млн рублей

В Белоруссии стартовали продажи нового поколения BMW X2

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Шоу-бизнес

В Белоруссии начались официальные продажи кроссоверов BMW X2 второго поколения. Базовая комплектация sDrive20 стоит 4,58 млн российских рублей и оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

В Белоруссии стартовали продажи нового поколения BMW X2
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC BY-SA 4.0

Доступны и более дорогие версии, включая двухмоторный электрический вариант на 313 л. с., который стоит 6,3 млн рублей. Длина BMW X2 составляет 4554 мм, колесная база — 2692 мм, а кузов отличается оригинальным дизайном.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД объяснили, когда водителя могут оштрафовать за несоблюдение дистанции.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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