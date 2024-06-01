В Белоруссии появился новый BMW X2 по цене от 4,58 млн рублей

В Белоруссии начались официальные продажи кроссоверов BMW X2 второго поколения. Базовая комплектация sDrive20 стоит 4,58 млн российских рублей и оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Доступны и более дорогие версии, включая двухмоторный электрический вариант на 313 л. с., который стоит 6,3 млн рублей. Длина BMW X2 составляет 4554 мм, колесная база — 2692 мм, а кузов отличается оригинальным дизайном.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД объяснили, когда водителя могут оштрафовать за несоблюдение дистанции.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.