В Белоруссии появился новый BMW X2 по цене от 4,58 млн рублей

В Белоруссии стартовали продажи нового поколения BMW X2

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Белоруссии начались официальные продажи кроссоверов BMW X2 второго поколения. Базовая комплектация sDrive20 стоит 4,58 млн российских рублей и оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

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Доступны и более дорогие версии, включая двухмоторный электрический вариант на 313 л. с., который стоит 6,3 млн рублей. Длина BMW X2 составляет 4554 мм, колесная база — 2692 мм, а кузов отличается оригинальным дизайном.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД объяснили, когда водителя могут оштрафовать за несоблюдение дистанции.