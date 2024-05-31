Этот незаметный штраф может обойтись вам в 1500 рублей — узнайте, как избежать наказания

Все автомобилисты знают, что важно соблюдать безопасную дистанцию на дороге. За нарушение этого правила предусмотрен значительный штраф — 1500 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП. Однако на практике такие штрафы выписываются редко. Представитель ГИБДД объяснил порталу njcar. ru, когда водителей могут оштрафовать за несоблюдение дистанции.
Комплексы автоматической фиксации нарушений, установленные на российских дорогах, пока не способны отслеживать соблюдение дистанции между автомобилями. Возможно, в будущем ситуация изменится. В настоящее время штраф за нарушение дистанции может наложить только сотрудник ДПС, и то не всегда.
Проблема в том, что в ПДД нет точного указания на расстояние, которое должно быть между автомобилями. В пункте 9.10 сказано, что "водитель должен поддерживать такое расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы избежать столкновения, и достаточный боковой интервал для безопасного движения".
Что же такое безопасная дистанция? Это переменная величина, зависящая от множества факторов: скорости, опыта водителя, погодных условий, состояния автомобиля и типа шин. Для каждой ситуации существуют свои правила, поэтому доказать нарушение дистанции сложно.
На практике штрафы за несоблюдение дистанции выписываются чаще всего после аварий, когда одна машина сталкивается с другой сзади или прижимает её сбоку.
Как определить правильное расстояние, если в ПДД нет четких указаний? ГИБДД рекомендует при движении по сухому асфальту делить свою скорость пополам (при 60 км/ч дистанция должна быть не менее 30 м).
В дождливую погоду скорость следует делить на 1,5 (при 60 км/ч дистанция составляет 40 м), а зимой метры должны соответствовать км/ч.
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