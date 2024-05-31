Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-10 предметов, необходимых для отдыха на природе
Топ-3 "уродливых" пород кошек
Ветеринары назвали продукты, которые помогают организму собаки
Проблемная кожа: пять шагов к совершенству
Daily Mail: людям с диабетом и гипертонией следует провериться на ХБП в 45 лет
Блогер Ида Галич похвасталась женихом
Как справиться с фитофторозом?
Ольга Дибцева разозлила гримёров на съёмках сериала "На солнечной стороне улицы"
Андрей Рублёв признался, что "убил себя сам сегодня", когда вылетел из "Ролан Гаррос"
Этот незаметный штраф может обойтись вам в 1500 рублей — узнайте, как избежать наказания

В ГИБДД объяснили, когда водителя могут оштрафовать за несоблюдение дистанции

2:08
Авто

Все автомобилисты знают, что важно соблюдать безопасную дистанцию на дороге. За нарушение этого правила предусмотрен значительный штраф — 1500 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП. Однако на практике такие штрафы выписываются редко. Представитель ГИБДД объяснил порталу njcar. ru, когда водителей могут оштрафовать за несоблюдение дистанции.

В ГИБДД объяснили, когда водителя могут оштрафовать за несоблюдение дистанции
Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Комплексы автоматической фиксации нарушений, установленные на российских дорогах, пока не способны отслеживать соблюдение дистанции между автомобилями. Возможно, в будущем ситуация изменится. В настоящее время штраф за нарушение дистанции может наложить только сотрудник ДПС, и то не всегда.

Проблема в том, что в ПДД нет точного указания на расстояние, которое должно быть между автомобилями. В пункте 9.10 сказано, что "водитель должен поддерживать такое расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы избежать столкновения, и достаточный боковой интервал для безопасного движения".

Что же такое безопасная дистанция? Это переменная величина, зависящая от множества факторов: скорости, опыта водителя, погодных условий, состояния автомобиля и типа шин. Для каждой ситуации существуют свои правила, поэтому доказать нарушение дистанции сложно.

На практике штрафы за несоблюдение дистанции выписываются чаще всего после аварий, когда одна машина сталкивается с другой сзади или прижимает её сбоку.

Как определить правильное расстояние, если в ПДД нет четких указаний? ГИБДД рекомендует при движении по сухому асфальту делить свою скорость пополам (при 60 км/ч дистанция должна быть не менее 30 м).

В дождливую погоду скорость следует делить на 1,5 (при 60 км/ч дистанция составляет 40 м), а зимой метры должны соответствовать км/ч.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Туристы столкнулись с проблемами из-за неточностей написания имён с "ё"
Во Франции схвачен чеченец, который якобы готовил теракт на олимпиаде
Началось форсирование канала "Северский Донец — Донбасс" десантом ВДВ
Онколог Родимов: опасна пища с длительным сроком хранения
CRS: выбросы офисных центров оказались насыщены токсичными соединениями
В ГАИ объяснили, почему в России не снизят возрастной лимит для получения прав
Как решить проблему пожелтения туй?
Мария Погребняк осадила Розу Сябитову с её непрошенными советами
Избавление от гиперпигментации, перхоти и акне: как алоэ помогает в уходе за кожей
Туристка вернулась из Египта с гепатитом А
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников