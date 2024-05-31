Этот незаметный штраф может обойтись вам в 1500 рублей — узнайте, как избежать наказания

В ГИБДД объяснили, когда водителя могут оштрафовать за несоблюдение дистанции

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Все автомобилисты знают, что важно соблюдать безопасную дистанцию на дороге. За нарушение этого правила предусмотрен значительный штраф — 1500 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП. Однако на практике такие штрафы выписываются редко. Представитель ГИБДД объяснил порталу njcar. ru, когда водителей могут оштрафовать за несоблюдение дистанции.

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

Комплексы автоматической фиксации нарушений, установленные на российских дорогах, пока не способны отслеживать соблюдение дистанции между автомобилями. Возможно, в будущем ситуация изменится. В настоящее время штраф за нарушение дистанции может наложить только сотрудник ДПС, и то не всегда.

Проблема в том, что в ПДД нет точного указания на расстояние, которое должно быть между автомобилями. В пункте 9.10 сказано, что "водитель должен поддерживать такое расстояние до впереди идущего автомобиля, чтобы избежать столкновения, и достаточный боковой интервал для безопасного движения".

Что же такое безопасная дистанция? Это переменная величина, зависящая от множества факторов: скорости, опыта водителя, погодных условий, состояния автомобиля и типа шин. Для каждой ситуации существуют свои правила, поэтому доказать нарушение дистанции сложно.

На практике штрафы за несоблюдение дистанции выписываются чаще всего после аварий, когда одна машина сталкивается с другой сзади или прижимает её сбоку.

Как определить правильное расстояние, если в ПДД нет четких указаний? ГИБДД рекомендует при движении по сухому асфальту делить свою скорость пополам (при 60 км/ч дистанция должна быть не менее 30 м).

В дождливую погоду скорость следует делить на 1,5 (при 60 км/ч дистанция составляет 40 м), а зимой метры должны соответствовать км/ч.