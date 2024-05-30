Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым

Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонникам комика Дениса Дорохова кажется, что Азамат Мусагалиев пренебрежительно относится к своему коллеге по юмору. Звезда КВН объяснил, почему так происходит.

Фото: https://vk.com/denisdorokhov1987 by ВК-аккаунт Дениса Дорохова is licensed under public doman

Блогер Ида Галич обратила внимание на то, что Мусагалиев хвалит Гарика Харламова, но принижает Дениса Дорохова. Вместе они ведут шоу "Кстати". Азамат уверен, что его коллегу по команде КВН "Камызяки" необходимо вовремя останавливать.

"Ему всегда нужно быть в рамках. Потому что мы писали ему юмор, он и сам это прекрасно знает", — рассказал Мусагалиев в шоу "Есть вопросики".

Юморист отметил, что как только Дениса становится в их жизни больше, ситуация выходит из-под контроля. Азамат объяснил, что в обычной жизни сводит к минимуму общение с Дороховым.

Ранее сообщалось, что комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон при упоминании имени Екатерины Мизулиной.