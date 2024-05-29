"Не делала ни разу в жизни": 60-летняя Лолита показала результат преображения

Певица Лолита Милявская в личном блоге показала, как выглядит с наращёнными ресницами. По её словам, она сделала такую процедуру впервые.
Для своих поклонников исполнительница записала видео, чтобы показать результат преображения.
"Сделала то, что не делала ни разу в жизни. Я вчера нарастила ресницы", — написала она.
Подписчики артистки отметили, что взгляд Лолиты изменился и стал более выразительным. Помимо этого, они написали ей ряд комплиментов и заявили, что она отлично выглядит для своего возраста.
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