"Не делала ни разу в жизни": 60-летняя Лолита показала результат преображения

60-летняя певица Лолита призналась, что впервые нарастила ресницы

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская в личном блоге показала, как выглядит с наращёнными ресницами. По её словам, она сделала такую процедуру впервые.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Лолиты Милявской в Инстаграм is licensed under public domain

Для своих поклонников исполнительница записала видео, чтобы показать результат преображения.

"Сделала то, что не делала ни разу в жизни. Я вчера нарастила ресницы", — написала она.

Подписчики артистки отметили, что взгляд Лолиты изменился и стал более выразительным. Помимо этого, они написали ей ряд комплиментов и заявили, что она отлично выглядит для своего возраста.

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