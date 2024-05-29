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"Не делала ни разу в жизни": 60-летняя Лолита показала результат преображения

60-летняя певица Лолита призналась, что впервые нарастила ресницы

0:50
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская в личном блоге показала, как выглядит с наращёнными ресницами. По её словам, она сделала такую процедуру впервые.

60-летняя певица Лолита призналась, что впервые нарастила ресницы
Фото: instagram.com by личный аккаунт Лолиты Милявской в Инстаграм is licensed under public domain

Для своих поклонников исполнительница записала видео, чтобы показать результат преображения.

"Сделала то, что не делала ни разу в жизни. Я вчера нарастила ресницы", — написала она.

Подписчики артистки отметили, что взгляд Лолиты изменился и стал более выразительным. Помимо этого, они написали ей ряд комплиментов и заявили, что она отлично выглядит для своего возраста.

Недавно певица призналась, что отказ от алкоголя позволил ей скинуть необходимое количество лишних килограммов.

Ранее комик Илья Куруч рассказал, почему ушёл с телевидения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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