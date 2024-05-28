Алсу мстит за измену: развод и дележка миллионов с Яном Абрамовым

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, казавшиеся идеальной парой, оказались на грани развода. Их брак давно переживает кризис, и слухи об изменах Абрамова только подлили масла в огонь.
В числе возможных любовниц бизнесмена фигурирует Анастасия Решетова. Супруги начали судебные разбирательства по разделу имущества. Трое детей пары также могут пострадать от этого конфликта.
Развод звезд активно обсуждается в социальных сетях, вызывая бурю эмоций и различные мнения среди общественности.
Ранее сообщалось, что актриса Поплавская назвала Алсу подлой после публичных извинений.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?