Алсу мстит за измену: развод и дележка миллионов с Яном Абрамовым

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Семейный кризис Алсу и Яна Абрамова: развод на горизонте

0:42
Шоу-бизнес

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, казавшиеся идеальной парой, оказались на грани развода. Их брак давно переживает кризис, и слухи об изменах Абрамова только подлили масла в огонь.

Семейный кризис Алсу и Яна Абрамова: развод на горизонте
Фото: инстаграм аккаунт Алсу Абрамовой

В числе возможных любовниц бизнесмена фигурирует Анастасия Решетова. Супруги начали судебные разбирательства по разделу имущества. Трое детей пары также могут пострадать от этого конфликта.

Развод звезд активно обсуждается в социальных сетях, вызывая бурю эмоций и различные мнения среди общественности.

Ранее сообщалось, что актриса Поплавская назвала Алсу подлой после публичных извинений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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