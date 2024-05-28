Алсу мстит за измену: развод и дележка миллионов с Яном Абрамовым

Семейный кризис Алсу и Яна Абрамова: развод на горизонте

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, казавшиеся идеальной парой, оказались на грани развода. Их брак давно переживает кризис, и слухи об изменах Абрамова только подлили масла в огонь.

Фото: инстаграм аккаунт Алсу Абрамовой

В числе возможных любовниц бизнесмена фигурирует Анастасия Решетова. Супруги начали судебные разбирательства по разделу имущества. Трое детей пары также могут пострадать от этого конфликта.

Развод звезд активно обсуждается в социальных сетях, вызывая бурю эмоций и различные мнения среди общественности.

Ранее сообщалось, что актриса Поплавская назвала Алсу подлой после публичных извинений.