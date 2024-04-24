Ксения Собчак показала фото с тусовки прошлого с Натальей Водяновой: когда мы были юными

Ксения Собчак показала фото с тусовки из прошлого

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась архивным снимком в компании узнаваемых персон.

Фото: @ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public domain

Ксения Собчак разместила в своём Telegram-канале снимок с тусовки прошлых лет. На фото Собчак и её знакомые сверкают автозагаром и ярким блондом по моде тех лет

"Когда мы были юными. Наталья, я и какая-то бешеная фанатка", — подписала снимок Ксения.

Подписчики журналистки узнали в девушке, которую Собчак назвала "бешеной фанаткой", телеведущую и известную тусовщицу Машу Малиновскую.

Ранее певец Сергей Жуков погрузился в ностальгические воспоминания и показал архивные снимки в компании певца Влада Сташевского.