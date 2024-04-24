Ксения Собчак показала фото с тусовки прошлого с Натальей Водяновой: когда мы были юными

Ксения Собчак поделилась архивным снимком в компании узнаваемых персон.
Ксения Собчак разместила в своём Telegram-канале снимок с тусовки прошлых лет. На фото Собчак и её знакомые сверкают автозагаром и ярким блондом по моде тех лет
"Когда мы были юными. Наталья, я и какая-то бешеная фанатка", — подписала снимок Ксения.
Подписчики журналистки узнали в девушке, которую Собчак назвала "бешеной фанаткой", телеведущую и известную тусовщицу Машу Малиновскую.
Ранее певец Сергей Жуков погрузился в ностальгические воспоминания и показал архивные снимки в компании певца Влада Сташевского.
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