Сергей Жуков опубликовал архивное фото из 90-х с Владом Сташевским: "Ностальгия в глаз попала"

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков поделился фотографией из прошлого.
Сергей Жуков разместил в Инстаграм* снимок из 90-х в компании соратников по музыкальному коллективу и певцом Владом Сташевским.
Свой пост артист сопроводил длинным текстом.
"Ностальгия в глаз попала Не хочу показаться душным, но как же иногда классно открыть старые фотки, увидеть, как мы все выросли, как стали говорить о другом, как выросли наши семьи, как поменялся взгляд", — написал артист под фото.
Ранее сообщалось, что Сергей Жуков проиграл суд и лишился прав не некоторые хиты группы "Руки вверх!"
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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