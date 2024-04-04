Сергей Жуков опубликовал архивное фото из 90-х с Владом Сташевским: "Ностальгия в глаз попала"

Сергей Жуков опубликовал крутое фото из 90-х с Владом Сташевским

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков поделился фотографией из прошлого.

Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public domain

Сергей Жуков разместил в Инстаграм* снимок из 90-х в компании соратников по музыкальному коллективу и певцом Владом Сташевским.

Свой пост артист сопроводил длинным текстом.

"Ностальгия в глаз попала Не хочу показаться душным, но как же иногда классно открыть старые фотки, увидеть, как мы все выросли, как стали говорить о другом, как выросли наши семьи, как поменялся взгляд", — написал артист под фото.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков проиграл суд и лишился прав не некоторые хиты группы "Руки вверх!"

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