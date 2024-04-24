Юрий Лоза высказался о знакомстве замглавы Минобороны Иванова с Моникой Беллуччи

Лоза высказался о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова

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Юрий Лоза прокомментировал новость о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова.

Фото: flickr.com by dnak is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Автор и исполнитель хита "Плот" не прошёл мимо сообщения об обвинении замглавы Минобороны Тимура Иванова в получении взятки.

Певец объяснил, что его мало заинтересовала информация об особняках и доходах главы МО. Внимание артиста привлекло фото Иванова со звездой мирового кино Моникой Беллучи. Снимок якобы был сделан на каком-то "приватном мероприятии".

"В то, что его пригласили на её День рождения, верится с трудом, а вот в то, что Моника за приличное возгаграждение прилетела поздравлять золотопогонного юбиляра, я готов поверить, ведь даже Forbes его считает весьма обеспеченным", — поделился своими догадками Юрий Лоза.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки.