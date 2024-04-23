Задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов

Тимур Иванов задержан по подозрению во взяточничестве

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Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки.

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Следственный комитет сообщил, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Подробности дела не раскрываются, как и точный размер взятки, или способы её получения.

Президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу уже доложили о задержании замминистра обороны.

По инкриминируемой ему статье максимальное наказание по статье о взятке составляет до 15 лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать о аресте Тимура Иванова.

Иванов отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение. Он также отвечал за планирование закупок товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа.

Тимур Иванов был назначен на должность заместителя министра обороны указом президента в мае 2016 года. До прихода в Минобороны он работал в энергетической отрасли и был зампредседателя правительства Московской области. Имел репутацию крепкого хозяйственника и эффективного управленца.