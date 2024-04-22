Эвелина Бледанс устроила страстную фотосессию прямо на железнодорожных путях

Эвелина Бледанс сфотографировалась в платье на железнодорожных путях

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Эвелина Блденас в свое блоге поделилась кадрами, на которых запечатлена в синем платье с разрезом до бедра на железнодорожных путях.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Эвелины Бледанс в Инстаграм is licensed under public domain

Сама знаменитость сравнила себя с героиней романа Льва Толстого "Карениной".

Мнения подписчиков звезды разделились. Кто-то указал на то, что у женщины окончательно "поехала кукуха", а кто-то обратил внимание на ее красивые и стройные ноги.

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