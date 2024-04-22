Эвелина Бледанс устроила страстную фотосессию прямо на железнодорожных путях

Телеведущая и актриса Эвелина Блденас в свое блоге поделилась кадрами, на которых запечатлена в синем платье с разрезом до бедра на железнодорожных путях.
Сама знаменитость сравнила себя с героиней романа Льва Толстого "Карениной".
Мнения подписчиков звезды разделились. Кто-то указал на то, что у женщины окончательно "поехала кукуха", а кто-то обратил внимание на ее красивые и стройные ноги.
Эвелина Бледанс говорила, что научилась принимать критику интернет-пользователей и не реагировать на нее. Свое тело она считает прекрасным, так как умеет за ним правильно ухаживать.
Ранее сын Александра Маслякова-старшего опроверг слухи об уходе отца из КВН.
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).