Сын Александра Маслякова прокомментировал слухи об уходе его отца из КВН

Руководитель проекта АМИК Александр Масляков-младший заявил в беседе с ТАСС, что его отец Александр Масляков-старший продолжит вести популярную передачу КВН.
Он отметил, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности. Так он отреагировал на слухи о том, что постоянным ведущим КВН станет Дмитрий Хрусталев.
В СМИ 22 апреля появилась новость о том, что Масляков-старший решил передать свое почетное место более молодому коллеге, так как ему после коронавируса врачи рекомендовали снизить нагрузку.
В 2022 году в тот момент, когда Масляков-старший болел ковидом, его заменяли различные шоумены — Дмитрий Нагиев, Андрей Бурковский, Вадим Галыгин, Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев.
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