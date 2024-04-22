Сын Александра Маслякова прокомментировал слухи об уходе его отца из КВН

Сын Маслякова опроверг слухи об уходе отца с поста ведущего КВН

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Руководитель проекта АМИК Александр Масляков-младший заявил в беседе с ТАСС, что его отец Александр Масляков-старший продолжит вести популярную передачу КВН.

Фото: youtube.com by канал Официальный канал КВН is licensed under public domain

Он отметил, что распространившаяся в Сети информация не соответствует действительности. Так он отреагировал на слухи о том, что постоянным ведущим КВН станет Дмитрий Хрусталев.

В СМИ 22 апреля появилась новость о том, что Масляков-старший решил передать свое почетное место более молодому коллеге, так как ему после коронавируса врачи рекомендовали снизить нагрузку.

В 2022 году в тот момент, когда Масляков-старший болел ковидом, его заменяли различные шоумены — Дмитрий Нагиев, Андрей Бурковский, Вадим Галыгин, Валдис Пельш и Дмитрий Хрусталев.

Ранее стало известно, кто скрывался в костюме Щенка на шоу "Маска".