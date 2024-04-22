"Этого не может быть!": участник в костюме Щенка снял маску и покинул проект

Певец Денис Клявер скрывался в костюме Щенка на шоу "Маска"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер вылетел из программы "Маска" на телеканале НТВ в новом выпуске. Членам жюри удалось его разоблачить.

Фото: vk.com by канал Маска is licensed under public domain

При этом только приглашенному члену жюри, певцу Кириллу Туриченко из группы "Иванушки International" удалось угадать личность, скрывавшуюся в костюме. Другие судьи считали, что под маской скрывается певец Жан Милимеров.

Филипп Киркоров отметил, что Туриченко мог бы войти в историю, так как единственный кричал фамилию Клявера.

Сам участник дуэта "Чай вдвоем" отметил, что ему было приятно участвовать в программе и продержаться так долго.

"Благодаря этому Щенку можно оказаться в детстве, когда ты ребенок, когда у тебя все впереди. Фантастические номера мы сделали, которые были интересны всем", — заявил артист.

Ранее Филипп Киркоров разоблачил Кая Метова в программе "Маска".