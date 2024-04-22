"Этого не может быть!": участник в костюме Щенка снял маску и покинул проект

Певец Денис Клявер вылетел из программы "Маска" на телеканале НТВ в новом выпуске. Членам жюри удалось его разоблачить.
При этом только приглашенному члену жюри, певцу Кириллу Туриченко из группы "Иванушки International" удалось угадать личность, скрывавшуюся в костюме. Другие судьи считали, что под маской скрывается певец Жан Милимеров.
Филипп Киркоров отметил, что Туриченко мог бы войти в историю, так как единственный кричал фамилию Клявера.
Сам участник дуэта "Чай вдвоем" отметил, что ему было приятно участвовать в программе и продержаться так долго.
"Благодаря этому Щенку можно оказаться в детстве, когда ты ребенок, когда у тебя все впереди. Фантастические номера мы сделали, которые были интересны всем", — заявил артист.
Ранее Филипп Киркоров разоблачил Кая Метова в программе "Маска".
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).