"Этого не может быть!": участник в костюме Щенка снял маску и покинул проект

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Певец Денис Клявер скрывался в костюме Щенка на шоу "Маска"

0:58
Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер вылетел из программы "Маска" на телеканале НТВ в новом выпуске. Членам жюри удалось его разоблачить.

Певец Денис Клявер скрывался в костюме Щенка на шоу "Маска"
Фото: vk.com by канал Маска is licensed under public domain

При этом только приглашенному члену жюри, певцу Кириллу Туриченко из группы "Иванушки International" удалось угадать личность, скрывавшуюся в костюме. Другие судьи считали, что под маской скрывается певец Жан Милимеров.

Филипп Киркоров отметил, что Туриченко мог бы войти в историю, так как единственный кричал фамилию Клявера.

Сам участник дуэта "Чай вдвоем" отметил, что ему было приятно участвовать в программе и продержаться так долго.

"Благодаря этому Щенку можно оказаться в детстве, когда ты ребенок, когда у тебя все впереди. Фантастические номера мы сделали, которые были интересны всем", — заявил артист.

Ранее Филипп Киркоров разоблачил Кая Метова в программе "Маска".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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