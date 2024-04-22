Стало известно, кто скрывался в Космонавта в специальном выпуске шоу "Маска"

Филипп Киркоров разоблачил Кая Метова в костюме Космонавта на шоу "Маска"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Председатель членов жюри на шоу "Маска" Филипп Киркоров узнал своего друга и коллегу Кая Метова в костюме Космонавта.

Фото: vk.com by канал Маска is licensed under public domain

Космонавт стал приглашенным гостем спецвыпуска программы в честь полуфинала. Изначально Киркоров посчитал, что в маске может скрываться стилист Сергей Зверев. Однако с первых минут исполнения артистом песни "Голая" группы "Градусы" понял, что в костюме прячется Кай Метов.

Несмотря на то, что певица Валерия выдвинула предположение, что артистом может быть Александр Буйнов, Киркоров настоял на своем и оказался прав. Певец подчеркнул, что он 20 лет знаком с Метовым, и его тембр невозможно ни с кем перепутать.

"Спрятать такой тембр невозможно. Как летит время, а ты актуален, востребован. Ты просто космос", — высказался Киркоров.

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