Продюсер Максим Фадеев презентовал новую песню проекта Глюк'oZa: "Слышно, что не Ионова"

Продюсер Максим Фадедев рассказал об успешном перезапуске проекта Глюк'oZa. За певицу Наталью Ионову поёт теперь новая звезда.
Максим Фадеев опубликовал фрагмент новой песни проекта Глюк'oZa "Мыши". Публика услышала знакомый "компьютерный" голос исполнительницы, скрывающейся за аватаром. Личность певицы продюсер держит в секрете.
"Премьера! Та самая Глюкоза "Мыши", — подписал фрагмент композиции Фадеев.
Подписчики разделились во мнении по поводу голоса исполнительницы.
"Слышно, что не Ионова";
"Наоборот, слышно, что Ионова, но та самая, как 20 лет назад. Вернулась к истокам, к создателю. Нагулялась", — писали фолловеры под постом продюсера.
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