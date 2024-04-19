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Продюсер Максим Фадеев презентовал новую песню проекта Глюк'oZa: "Слышно, что не Ионова"

Максим Фадеев показал фрагмент своей новой песни проекта Глюк'oZa

0:56
Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадедев рассказал об успешном перезапуске проекта Глюк'oZa. За певицу Наталью Ионову поёт теперь новая звезда.

Максим Фадеев показал фрагмент своей новой песни проекта Глюк'oZa
Фото: https://www.instagram.com/fadeevmaxim by Инстаграм Максима Фадеева is licensed under public domain

Максим Фадеев опубликовал фрагмент новой песни проекта Глюк'oZa "Мыши". Публика услышала знакомый "компьютерный" голос исполнительницы, скрывающейся за аватаром. Личность певицы продюсер держит в секрете.

"Премьера! Та самая Глюкоза "Мыши", — подписал фрагмент композиции Фадеев.

Подписчики разделились во мнении по поводу голоса исполнительницы.

"Слышно, что не Ионова";

"Наоборот, слышно, что Ионова, но та самая, как 20 лет назад. Вернулась к истокам, к создателю. Нагулялась", — писали фолловеры под постом продюсера.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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