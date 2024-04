Стало известно о перезапуске проекта Глюк'oZa. Кто пришел на замену Натальи Чистяковой-Ионовой?

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем блоге сообщил о перезапуске проекта Глюк'оZа.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Максима Фадеева в Инстаграм is licensed under public domain