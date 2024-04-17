Стало известно о перезапуске проекта Глюк'oZa. Кто пришел на замену Натальи Чистяковой-Ионовой?

Максим Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'оZа с новой песней

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем блоге сообщил о перезапуске проекта Глюк'оZа.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Максима Фадеева в Инстаграм is licensed under public domain

Он поделился с поклонниками видеороликом, на котором слышны отрывки старых песен, а также небольшой кусок свежего трека "Мыши". Композиция появится в публичном пространстве 19 апреля.

"Та самая Глюк'oZa. "Мыши". Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом", — заявил продюсер.

В декабре прошлого года Фадеев сообщил, что вернет проект без участия певицы Натальи Чистяковой-Ионовой. Такое решение он принял после того, как знаменитость была замечена на "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Он напомнил, что его проект изначально был направлен на детскую аудиторию.

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