Стало известно о перезапуске проекта Глюк'oZa. Кто пришел на замену Натальи Чистяковой-Ионовой?

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Максим Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'оZа с новой песней

Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем блоге сообщил о перезапуске проекта Глюк'оZа.

Максим Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'оZа с новой песней
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Максима Фадеева в Инстаграм is licensed under public domain

Он поделился с поклонниками видеороликом, на котором слышны отрывки старых песен, а также небольшой кусок свежего трека "Мыши". Композиция появится в публичном пространстве 19 апреля.

"Та самая Глюк'oZa. "Мыши". Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом", — заявил продюсер.

В декабре прошлого года Фадеев сообщил, что вернет проект без участия певицы Натальи Чистяковой-Ионовой. Такое решение он принял после того, как знаменитость была замечена на "голой" вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Он напомнил, что его проект изначально был направлен на детскую аудиторию.

Ранее телеведущая Ольга Ушакова рассказала, что не может выбраться из Дубая.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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