Ксению Собчак обрадовали нововведения "Аэрофлота": можно гладить чужих хороших мальчиков

Ксения Собчак одобрила инициативу "Аэрофлота" разрешить пассажирам перевозить своих питомцев на пассажирском кресле.
Ксения рассказала, что много её знакомых жаловались на то, что им приходилось отдавать своих домашних любимцев в багаж вов ремя перелёта на самолёте.
"Каждый раз тревожишься, переживаешь, в порядке ли животное", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Она выразила надежду на то, что и другие авиакомпании последуют хорошему примеру.
"Любители животных смогут гладить чужих хороших мальчиков", — пошутила Собчак.