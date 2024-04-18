Ксению Собчак обрадовали нововведения "Аэрофлота": можно гладить чужих хороших мальчиков

Ксения Собчак поприветствовала новшество "Аэрофлота" в части перевозки животных

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак одобрила инициативу "Аэрофлота" разрешить пассажирам перевозить своих питомцев на пассажирском кресле.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ксения рассказала, что много её знакомых жаловались на то, что им приходилось отдавать своих домашних любимцев в багаж вов ремя перелёта на самолёте.

"Каждый раз тревожишься, переживаешь, в порядке ли животное", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Она выразила надежду на то, что и другие авиакомпании последуют хорошему примеру.

"Любители животных смогут гладить чужих хороших мальчиков", — пошутила Собчак.