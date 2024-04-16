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Полеты на самолете для питомцев выходят на новый уровень: эксклюзивная услуга Аэрофлота

Аэрофлот разрешил перевозить домашних животных на соседнем пассажирском кресле

2:44
Зоосфера

После трехмесячного испытания "Аэрофлот" представил новую услугу перевозки домашних животных на соседнем пассажирском кресле в кабине самолета. Теперь маленькие питомцы, такие как животные и птицы, могут сопровождать своих хозяев на рейсах "Аэрофлота" и "России", занимая соседнее кресло на постоянной основе.

Аэрофлот разрешил перевозить домашних животных на соседнем пассажирском кресле
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

В рамках этой услуги пассажир может перевозить один контейнер с питомцем общим весом до 15 килограммов. Максимальные размеры контейнера для классов "эконом" и "комфорт": полужесткий — 50х35х32 сантиметра, жесткий — 50х35х30 сантиметров. Для класса "бизнес": полужесткий — 50х40х40 сантиметров, жесткий — 50х40х30 сантиметров.

Исполнительный директор общественной организации "Альянс защитников животных" Юрий Корецких выразил удовлетворение по поводу этой новости.

"Это очень хорошая новость, потому что теперь владельцы животных могут брать их с собой на борт, не беспокоясь о том, как они переносились в багажном отсеке. Для нас животные — это часть семьи, и мы хотим, чтобы их перелеты были максимально комфортными и безопасными. Теперь установлены четкие правила, и мы надеемся, что это исключит любые возможные конфликтные ситуации", — сказал эксперт.

Специалист по защите животных отметил, что билет для питомца теперь приобретается по полной стоимости, а также вводятся дополнительные меры безопасности для животных в кабине, сообщает Радио 1.

"Теперь, по-моему, добавлены дополнительные ремни, которые фиксируют контейнер на сиденье во время взлета, посадки и во время турбулентности. Также были установлены специальные места, чтобы предотвратить опрокидывание контейнера", — отметил специалист.

Юрий Корецкий пояснил, что согласно новым правилам животных следует размещать у окна или на среднем сиденье в определенных рядах.

"Нельзя размещать животных рядом с детьми или другими животными. Контейнер должен быть помещен либо у окна, либо на среднем сиденье в определенных условиях и рядах. Если кто-то из пассажиров аллергичен, его, вероятно, пересадят на другое место при регистрации на рейс", — сообщил собеседник.

В заключение директор по защите животных подчеркнул, что любые изменения в авиаперевозках всегда сложны, так как они касаются безопасности, однако это является прогрессом и шагом вперед. Эксперт выразил надежду на то, что другие авиаперевозчики последуют этому примеру.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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