Зендая в прозрачном платье с корсетом посетила премьеру фильма

Голливудская актриса Зендая пришла на премьерный показ фильма "Претенденты" в Лос-Анджелесе в платье с кружевным корсетом. Фотографии знаменитости появились на сайте Daily Mail.
Исполнительница главной роли в картине выбрала для выхода наряд Vera Wang, представляющий собой платье-макси из черного кружевного корсета и объемной розовой юбки.
На прошлой неделе в Сети появились редкие фотоснимки Зендаи с возлюбленным, актером Томом Холландом. Опубликованные кадры привели в восторг поклонников звезд, которые вели себя расслабленно и без пафоса, присущего знаменитостям.
Ранее Юрий Бардаш раскритиковал Филиппа Киркорова.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.