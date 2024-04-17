Зендая в прозрачном платье с корсетом посетила премьеру фильма

Актриса Зендая появилась на публике в платье с кружевным корсетом

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудская актриса Зендая пришла на премьерный показ фильма "Претенденты" в Лос-Анджелесе в платье с кружевным корсетом. Фотографии знаменитости появились на сайте Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Variety is licensed under public domain

Исполнительница главной роли в картине выбрала для выхода наряд Vera Wang, представляющий собой платье-макси из черного кружевного корсета и объемной розовой юбки.

На прошлой неделе в Сети появились редкие фотоснимки Зендаи с возлюбленным, актером Томом Холландом. Опубликованные кадры привели в восторг поклонников звезд, которые вели себя расслабленно и без пафоса, присущего знаменитостям.

Ранее Юрий Бардаш раскритиковал Филиппа Киркорова.