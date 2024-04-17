Продюсер известных украинских групп обрушился с критикой на Филиппа Киркорова

Юрий Бардаш высказался о поведении Киркорова: "Давно упустил дух времени"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный украинский музыкант, получивший российское гражданство, Юрий Бардаш в интервью проекту "Так сказать" заявил, что ему не интересны те артисты, которые не поддерживают Россию во время проведения СВО. Он назвал поведение артиста Филиппа Киркорова "кувырканием" и публично осудил.

Фото: youtube.com by канал ТАК СКАЗАТЬ is licensed under public domain

Бардаш считает, что Киркоров не может себе позволить не замечать тех событий и веяний, которые диктует время и современная реальность.

"Приехать на Донбасс и раздать там свои плакатики — это что вообще такое?! Аплодисменты, о, великий король, настолько оглушили тебя, что ты ничего не слышишь?" — задается вопросом музыкант.

Бардаш подчеркнул, что современные звезды российского шоу-бизнеса, включая Киркорова, упустил дух времени и потеряли связь с народом.

Ранее стало известно, что гитарист "Би-2" покинул группу.