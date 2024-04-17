Продюсер известных украинских групп обрушился с критикой на Филиппа Киркорова

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Юрий Бардаш высказался о поведении Киркорова: "Давно упустил дух времени"

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Шоу-бизнес

Популярный украинский музыкант, получивший российское гражданство, Юрий Бардаш в интервью проекту "Так сказать" заявил, что ему не интересны те артисты, которые не поддерживают Россию во время проведения СВО. Он назвал поведение артиста Филиппа Киркорова "кувырканием" и публично осудил.

Юрий Бардаш высказался о поведении Киркорова: "Давно упустил дух времени"
Фото: youtube.com by канал ТАК СКАЗАТЬ is licensed under public domain

Бардаш считает, что Киркоров не может себе позволить не замечать тех событий и веяний, которые диктует время и современная реальность.

"Приехать на Донбасс и раздать там свои плакатики — это что вообще такое?! Аплодисменты, о, великий король, настолько оглушили тебя, что ты ничего не слышишь?" — задается вопросом музыкант.

Бардаш подчеркнул, что современные звезды российского шоу-бизнеса, включая Киркорова, упустил дух времени и потеряли связь с народом.

Ранее стало известно, что гитарист "Би-2" покинул группу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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