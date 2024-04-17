Группа "Би-2" лишилась одного из бессменных участников коллектива

Группа "Би-2" в своем Telegram-канале сообщила, что гитарист Андрей Звонков решил покинуть коллектив.
Участники выразили свою благодарность Андрею за годы совместного творчества и отметили, что им, безусловно, грустно после его решения.
Музыканты пожелали бывшему коллеге удачи на выбранном пути.
Недавно солист группы "Би-2" Егор Бортник* (признан в РФ иноагентом) заявил, что группа испытывает определенные финансовые трудности после отъезда из России.
Ранее Эвелина Бледанс сообщила, что ее сглазили из-за поддержки Аллы Пугачевой.
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