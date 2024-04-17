Группа "Би-2" лишилась одного из бессменных участников коллектива

Гитарист Андрей Звонков покинул группу "Би-2"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Группа "Би-2" в своем Telegram-канале сообщила, что гитарист Андрей Звонков решил покинуть коллектив.

Фото: youtube.com by канал Юрий Галицкий is licensed under public domain

Участники выразили свою благодарность Андрею за годы совместного творчества и отметили, что им, безусловно, грустно после его решения.

Музыканты пожелали бывшему коллеге удачи на выбранном пути.

Недавно солист группы "Би-2" Егор Бортник* (признан в РФ иноагентом) заявил, что группа испытывает определенные финансовые трудности после отъезда из России.

Ранее Эвелина Бледанс сообщила, что ее сглазили из-за поддержки Аллы Пугачевой.