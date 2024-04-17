Эвелина Бледанс столкнулась с мистикой после поддержки Аллы Пугачевой

Актриса Эвелина Бледанс заявила журналистам "МК", что столкнулась с травлей и сглазом после публичной поддержки советской певицы Аллы Пугачевой.
Бледанс рассказала, что после выхода публикации, в которой она говорит о необходимости возвращения Примадонны, у нее распухло лицо, а также сильно покраснели глаза.
Сама звезда считает, что это не просто так — многие люди стали желать ей зла после открытого выступления в поддержку Аллы Пугачевой.
"Поэтому я не исключаю, что меня сглазили. А мне на сцену выходить, я сейчас нахожусь в туре со спектаклем, играю роль Раисы Захаровны, которую исполняла легендарная Людмила Гурченко. Вчера зрители были в ужасе от моей внешности", — поделилась Бледанс.
Актриса заявила, что заказала себе молебен о здравии, и напомнила, что не сказала ничего ужасного.
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