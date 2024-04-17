Российские звезд застряли в ОАЭ. Кадры из затопленного Дубая

Актеры Мария Миронова и Леон Кемстач показали результаты непогоды в Дубае

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские актеры Мария Миронова и Леон Кемстач стали очевидцами стихийного бедствия, накрывшего Дубай. Эмиратское правительство заявило, что за 75 лет в регионе выпало семь месячных норм осадков за сутки.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Мироновой в Инстаграм is licensed under public domain

Мария Миронова оказалась в эпицентре природного катаклизмы вместе с четырехлетним сыном Федором. Она отметила, что на протяжении четырех часов пыталась на такси добраться до торгового центра, но решила вернуться назад на середине пути.

"В середине мы встали. Дальше было понятно, что такая грозовая стена стоит. Я в первый раз такую грозу видела, честно сказать", — рассказала артистка.

По ее словам, сотрудники отеля делают все возможное, чтобы отдыхающие чувствовали себя в безопасности.

Проживающий в Дубае Леон Кемстач показал поклонникам свой "заплыв" по улицам эмирата, которые залило после дождей.

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