Никита Кологривый усомнился в таланте Сергея Бодрова: не гений актёрского мастерства

Никита Кологривый объяснил феномен популярности Сергея Бодрова

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый рассказал, почему не считает Сергея Бодрова гением.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public domain

Никита Кологривый продолжает развенчание кумиров прошлого. На этот раз досталось звезде фильмов "Брат" Сергею Бодрову.

Кологривый уверен, что Бодров покорял сердца зрителей не актёрским, а "человеческим" талантом.

"Актёрски он не очень талантлив. Нет у меня такого, чтобы я сказал, что это гений актерского мастерства", — выразил своё мнение Никита.

Он считает, что трагическая смерть Бодрова в молодом возрасте создала ему ореол героя.

Ранее Кологривый упрекнул коллегу по сериалу "Слово пацана" Ивана Янковского в том, что он получил главную роль без кастинга.