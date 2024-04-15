Кологривый обвинил Ивана Янковского в получение роли в сериале "Слово пацана" без кастинга

Кологривый заявил, что Иван Янковский получил главную роль в "Слове пацана" без кастинга

Никита Кологривый уверен, что Ивану Янковского слишком легко досталась роль в сериале "Слово пацана".

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Никита Кологривый считает, что Ивану Яноквскому были предоставлены особые условия для участия в сериале "Слово пацана". Он отметил, что потомку знаменитого актёра Олега Янковского дали главную роль без проходжения отбора.

"А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?" — выразил своё возмущение Кологривый в интервью Лауре Джугелии на YouTube.

Никита считает, что младший Янковский не дотягивает по таланту до своего легендарного деда.

Ранее Никита Кологривый рассказал об отношениях с актрисой Агатой Муцениеце.