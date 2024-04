Кологривый обвинил Ивана Янковского в получение роли в сериале "Слово пацана" без кастинга

Никита Кологривый уверен, что Ивану Янковского слишком легко досталась роль в сериале "Слово пацана".

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public domain