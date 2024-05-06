Секреты и лайфхаки: как скрыть несвежие волосы и выглядеть на все 100%

Желание выглядеть привлекательно и ухоженно актуально для каждой из нас, особенно перед важными событиями, когда времени на прическу может не хватить. Малена Голубь, опытный стилист по волосам и визажист, предлагает несколько решений для таких ситуаций.
Одним из основных средств является сухой шампунь, который эффективно абсорбирует излишний жир с кожи головы и делает волосы более чистыми и объемными. Этот продукт особенно полезен в экспресс-ситуациях, когда времени на мытье волос нет. Просто распылите сухой шампунь на корни волос и наслаждайтесь свежим видом.
Еще один способ скрыть жирные корни — использование пудры. Белая пудра также отлично абсорбирует жир и придает волосам более ухоженный вид.
Кроме того, вы можете придумать хитрую прическу, чтобы замаскировать несвежие волосы. Косы, хвосты или аксессуары для волос могут стать вашими лучшими помощниками в создании стильного образа.
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