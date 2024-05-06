Секреты и лайфхаки: как скрыть несвежие волосы и выглядеть на все 100%

Как решить проблему с непослушными волосами: советы по заглаживанию несвежести

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Желание выглядеть привлекательно и ухоженно актуально для каждой из нас, особенно перед важными событиями, когда времени на прическу может не хватить. Малена Голубь, опытный стилист по волосам и визажист, предлагает несколько решений для таких ситуаций.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из основных средств является сухой шампунь, который эффективно абсорбирует излишний жир с кожи головы и делает волосы более чистыми и объемными. Этот продукт особенно полезен в экспресс-ситуациях, когда времени на мытье волос нет. Просто распылите сухой шампунь на корни волос и наслаждайтесь свежим видом.

Еще один способ скрыть жирные корни — использование пудры. Белая пудра также отлично абсорбирует жир и придает волосам более ухоженный вид.

Кроме того, вы можете придумать хитрую прическу, чтобы замаскировать несвежие волосы. Косы, хвосты или аксессуары для волос могут стать вашими лучшими помощниками в создании стильного образа.



