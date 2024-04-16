Певица Кристина Орбакайте показала своего 79-летнего отца в день его рождения

Кристина Орбакайте поздравила отца с днём рождения

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте поздравила отца Миколаса Эдмундаса Орбакаса с днём рождения на следующий день после юбилея Аллы Пугачёвой.

Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public domain

Отцу Кристины Орбакайте Миколасу Эдмундасу Орбакасу 16 апреля исполнилось 79 лет.

Певица опубликовала в сторис Инстаграм* серию фотографий с родителем и дочкой Клавой. На некоторых снимках запечатлена Алла Пугачёва в обнимку с первым супругом.

"С днём рождения, папа!" — подписала кадры Кристина.

Ранее Леонид Агутин показал 89-летнего отца Николая Агутина в день рождения музыканта.

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