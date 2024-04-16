Певица Кристина Орбакайте показала своего 79-летнего отца в день его рождения

Певица Кристина Орбакайте поздравила отца Миколаса Эдмундаса Орбакаса с днём рождения на следующий день после юбилея Аллы Пугачёвой.
Отцу Кристины Орбакайте Миколасу Эдмундасу Орбакасу 16 апреля исполнилось 79 лет.
Певица опубликовала в сторис Инстаграм* серию фотографий с родителем и дочкой Клавой. На некоторых снимках запечатлена Алла Пугачёва в обнимку с первым супругом.
"С днём рождения, папа!" — подписала кадры Кристина.
Ранее Леонид Агутин показал 89-летнего отца Николая Агутина в день рождения музыканта.
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