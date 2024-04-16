Леонид Агутин показал 89-летнего отца в день рождения музыканта: "Батя, красавец мой!"

Леонид Агутин опубликовал фото отца, музыканта Николая Агутина.
Леонид Агутин опубликовал в Инстаграм* фото 89-летнего отца.
"Батя, красавец мой, я тебя люблю! С днём рождения! Живи долго! У меня лично ещё куча вопросов. И я не один такой! Мира в душе и здоровья с лихвой!" — написал под снимком благодарный сын.
Николай Агутин — певец, поэт-песенник, композитор, организатор концертов, экс-участник ВИА "Голубые гитары".
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